Al Mayadeen: РФ умело обернула санкции Запада в свою выгоду

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Запад сделал ставку на крах экономики России, вводя всё больше и больше санкций, но ожидаемого эффекта от рестрикций не получил, заявил арабский обозреватель Ильяс Фархат.

По его словам, Москва смогла умело не только противостоять санкциям, но и обернуть их в свою пользу.

"Запад сделал ставку на крах российской экономики и информационную войну. Однако Путин умело использовал энергоресурсы, особенно газ, для стабилизации ситуации и российского рубля. Уровень патриотизма в стране значительно вырос", — пояснил обозреватель в статье для Al Mayadeen.

Как подчеркнул Фархат, на фоне удачного "отыгрыша" по западным рестрикциям, рейтинг президента России Владимира Путина значительно возрос не только на территории РФ, но в мире.

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