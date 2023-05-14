План Евросоюза объединить всю Европу и создать единое государство очень похожи на мечты Адольфа Гитлера, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По его словам, диктаторы, такие как Гитлер и Наполеон так и не смогли завоевать Россию, чтобы превратить Европу в империю. Сейчас об этом же грезит Евросоюз.
"Византийцы, Карл Великий, Бисмарк, Наполеон и Гитлер — все они, пусть и в рамках разных принципов, мечтали о европейском единстве", — заявил Орбан журналистам.
По мнению венгерского главы, план ЕС так или иначе провалиться и пострадают от этого только европейцы.
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