Венгрия сравнила планы ЕС с мечтами Гитлера

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План Евросоюза объединить всю Европу и создать единое государство очень похожи на мечты Адольфа Гитлера, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Фото: tehnowar.ru

По его словам, диктаторы, такие как Гитлер и Наполеон так и не смогли завоевать Россию, чтобы превратить Европу в империю. Сейчас об этом же грезит Евросоюз.

"Византийцы, Карл Великий, Бисмарк, Наполеон и Гитлер — все они, пусть и в рамках разных принципов, мечтали о европейском единстве", — заявил Орбан журналистам.

По мнению венгерского главы, план ЕС так или иначе провалиться и пострадают от этого только европейцы.

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