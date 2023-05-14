Украина "маловажна" для мира, однако Запад и Евросоюз готов работать "за спасибо" и разрушать свою экономику во благо Киева, заявили польские аналитики.
По их мнению, поддержка Украины обходится Западу крайне дорого, в то время, как в странах Европы нарастает кризис.
"Они пытаются выделиться самыми нелепыми идеями только для того, чтобы услышать от президента незначительной страны максимум "спасибо", — пишет Myśl Polska.
Как уточнили авторы, создаётся ощущение, что западным и европейским политикам неважно, что происходит в их странах, и необходимо "выслужится" перед Киевом.
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