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Политолог Рар заявил о попытках ЕС перетянуть Китай на свою сторону для изоляции России

1:10
Мир

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что в случае поражения российской армии в конфликте на Украине Китай сможет извлечь из этого геополитическую выгоду. Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал высказывание Борреля и подчеркнул, что ЕС пытается перетянуть Пекин на свою сторону, чтобы изолировать Москву. Эксперт отметил, что Запад опасается возможного создания военного союза России и Китая.

Политолог Рар заявил о попытках ЕС перетянуть Китай на свою сторону для изоляции России
Фото: European Union/XinHua

"В Европе очень хотят методом кнута в виде угроз санкциями и пряника в виде экономического партнёрства перетянуть Пекин на сторону Брюсселя", — указал политолог в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Более того, некоторые аналитики убеждены, что Китаю выгодно ослабление России, так как Пекин хочет стать "старшим братом" в двусторонних отношениях. Однако Пекин внимательно наблюдает за вариантами сделки между Москвой и Западом, поскольку опасается, что США могут поспособствовать изоляции своего главного соперника на мировой арене в преддверии противостояния с Поднебесной, указал Рар. 

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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