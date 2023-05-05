Евросоюз с радостью потратил бы имеющиеся у него деньги на собственные нужны, в частности, на решение социальных проблем, вместо того, чтобы отдавать всё на Украину. Такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Дипломат подчеркнул, что Европе не оставили выбора.
"Евросоюз хотел бы тратить свои деньги на благосостояние граждан, на больницы и школы, но у ЕС нет выбора", — сказал Боррель на конференции во Флоренции.
Глава евродипломатии добавил, что пока не видно никаких предпосылок для прекращения украинского конфликта, поэтому европейские страны вынуждены продолжать оказывать военную и финансовую помощь Киеву, который без этого сразу потерпит поражение.
По словам Борреля, ему сейчас приходится действовать скорее как министру обороны ЕС, нежели как главному дипломату.
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