Боррель сделал неожиданное заявление по поводу украинского конфликта

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Евросоюз с радостью потратил бы имеющиеся у него деньги на собственные нужны, в частности, на решение социальных проблем, вместо того, чтобы отдавать всё на Украину. Такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Фото: Stringer/Xinhua

Дипломат подчеркнул, что Европе не оставили выбора.

"Евросоюз хотел бы тратить свои деньги на благосостояние граждан, на больницы и школы, но у ЕС нет выбора", — сказал Боррель на конференции во Флоренции.

Глава евродипломатии добавил, что пока не видно никаких предпосылок для прекращения украинского конфликта, поэтому европейские страны вынуждены продолжать оказывать военную и финансовую помощь Киеву, который без этого сразу потерпит поражение.

По словам Борреля, ему сейчас приходится действовать скорее как министру обороны ЕС, нежели как главному дипломату.

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