Мотоцикл из кортежа герцогини Эдинбургской сбил пожилую женщину на перекрёстке в Лондоне

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Полицейский мотоцикл из кортежа герцогини Эдинбургской Софи попал в ДТП в центре Лондона.

Фото: pixabay.com

Мотоциклист сбил на перекрёстке пожилую женщину. Пенсионерку доставили в больницу в критическом состоянии, сообщает издание Express.

Родственники пострадавшей были оповещены о произошедшем, расследование аварии продолжается.

Герцогиня Эдинбургская в своём официальном заявлении отметила, что молится за попавшую под колёса мотоцикла женщину. Помимо этого, Софи поблагодарила аварийные службы британской столицы за быстрое реагирование.

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