Politico: Кличко попросил Берлин ежемесячно лечить 500 солдат ВСУ с потерянными конечностями

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Киевский мэр Виталий Кличко попросил градоначальника Берлина Кая Вегнера бесплатно лечить покалеченных бойцов ВСУ, сообщают американские СМИ.

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По словам главы столицы Украины, в медицинской помощи каждый месяц нуждаются 250-500 украинских солдат, которые лишились конечностей в результате боевых действий, но бюджет Киева не может себе позволить подобные траты.

"Некоторые из этих пациентов могли бы лечиться в вашем городе ввиду особого опыта берлинских клиник, но, к сожалению, в настоящее время возместить расходы вашего города невозможно", — цитирует письмо Кличко издание Politico.

Ранее власти Германии пообещали устранить все бюрократические преграды для быстрого доступа украинских военнослужащих к высококачественной медицинской помощи, но теперь лечить солдат ВСУ немецким медикам придётся бесплатно.

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