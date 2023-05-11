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Politico: Кличко попросил Берлин ежемесячно лечить 500 солдат ВСУ с потерянными конечностями

0:57
Мир

Киевский мэр Виталий Кличко попросил градоначальника Берлина Кая Вегнера бесплатно лечить покалеченных бойцов ВСУ, сообщают американские СМИ.

Politico: Кличко попросил Берлин ежемесячно лечить 500 солдат ВСУ с потерянными конечностями
Фото: https://cdn.oxu.az/uploads/W1siZiIsIjIwMTgvMTAvMTMvMDkvNTIvMzQvMDNmZWM3YmYtM2Y4Mi00NWY3LWJhOGYtOGM3MjVhMmVmOTBmLzZtU3R6X2Nyb3Blcl9ydS5qcGVnIl1d?sha=b2137475506f1ad3

По словам главы столицы Украины, в медицинской помощи каждый месяц нуждаются 250-500 украинских солдат, которые лишились конечностей в результате боевых действий, но бюджет Киева не может себе позволить подобные траты.

"Некоторые из этих пациентов могли бы лечиться в вашем городе ввиду особого опыта берлинских клиник, но, к сожалению, в настоящее время возместить расходы вашего города невозможно", — цитирует письмо Кличко издание Politico.

Ранее власти Германии пообещали устранить все бюрократические преграды для быстрого доступа украинских военнослужащих к высококачественной медицинской помощи, но теперь лечить солдат ВСУ немецким медикам придётся бесплатно.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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