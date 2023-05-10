Садальский об отмене виз для граждан Грузии: Как быстро мы становимся жертвами пропаганды

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Станислав Садальский уверен, что вражда между гражданами России и Грузии насаждается искусственно.

Фото: sharknews.ru

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" одобрил решение Владимира Путина снять запрет на полёты в Грузию для российских авиакомпаний и ввести безвизовый режим для грузин.

Он посетовал на то, что у двух великих народов появляются поводы для разногласий.

"Как быстро мы становимся жертвами пропаганды и политики. И русские и грузины. А ведь политика это когда люди, не знающие друг друга лично и не имеющие к друг другу никаких претензий, начинают враждовать ради людей, знающих друг друга лично, и имеющих взаимные претензии", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Садальский рассказал, что у него много знакомых среди грузин. Он отметил, что все они — честные, открытые и улыбчивые люди. Актёр призвал народы к дружбе.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией отмену Россией виз для граждан Грузии.

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