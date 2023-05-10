Маркова удивила агрессивная реакция главы Грузии на отмену виз в РФ: Сошла с ума

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Политолог Сергей Марков перечислил плюсы от отмены виз для граждан Грузии. Положительные моменты, однако, не оценила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Марков прокомментировал решение Владимира Путина отменить запрет на прямые авиарейсы из России в Грузию. Он напомнил, что Грузия не присоединилась к антироссийским санкциям.

Политолог уверен, что свободное передвижение между Россией и Грузией поспособствует развитию экономики двух стран.

"Многие в Грузии захотят найти работу в России. Ну и российские алоканты будут рады", — написал Марков в своём Telegram-канале.

Глава Грузии увидела в этом решении продолжение агрессии против Украины о попытку оккупировать грузинскую территорию.

"Президент Грузии Саломе Зурабишвили возможно, сошла с ума. Она заявила, что отмена виз в Россию для граждан Грузии это провокация России против Грузии", — объяснил политический эксперт.

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