Политолог Сергей Марков перечислил плюсы от отмены виз для граждан Грузии. Положительные моменты, однако, не оценила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Марков прокомментировал решение Владимира Путина отменить запрет на прямые авиарейсы из России в Грузию. Он напомнил, что Грузия не присоединилась к антироссийским санкциям.
Политолог уверен, что свободное передвижение между Россией и Грузией поспособствует развитию экономики двух стран.
"Многие в Грузии захотят найти работу в России. Ну и российские алоканты будут рады", — написал Марков в своём Telegram-канале.
Глава Грузии увидела в этом решении продолжение агрессии против Украины о попытку оккупировать грузинскую территорию.
"Президент Грузии Саломе Зурабишвили возможно, сошла с ума. Она заявила, что отмена виз в Россию для граждан Грузии это провокация России против Грузии", — объяснил политический эксперт.
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