Президент РФ Путин отменяет визовый режим для граждан Грузии с 15 мая

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Российский лидер Владимир Путин отменяет визовый режим с Грузией, сообщается в президентском указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: kremlin.ru

В документе сказано, что граждане Грузии смогут приезжать в Россию и находиться на её территории 90 дней без оформления виз на основании документов, удостоверяющих личность.

Указ вступает в законную силу с 15 мая 2023 года.

При этом в нём подчёркивается, что грузины, которые работают или учатся в России, получат возможность оставаться на её территории дольше 90 дней.

Кроме того, глава государства отменил запрет на полёты авиакомпаний РФ в Грузию. Россияне смогут покупать туры для отдыха в этой стране.

Ранее в одном из российских турагентств сообщили, что граждане РФ уже начали выбирать места для летнего отпуска. По словам специалистов, большой популярностью пользуются поездки на автомобилях в Грузию, несмотря на нестабильную политическую ситуацию в этом государстве.

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