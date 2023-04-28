Лето уже не за горами, и россияне начинают готовиться к отпуску-2023, выбирая, где отдохнуть летом. Рассматривая отпуск между отдыхом за границей и на родине, люди ориентируются на свой бюджет и доступность вариантов, пишут "Новые известия".
Сегодня прямое авиасообщение сохраняется с рядом стран, можно улететь в:
Турция уверенно держит пальму первенства, далее следуют Абхазия, ОАЭ, Египет и Таиланд.
По данным Ассоциации туроператоров России, для отпуска-2023 вырос спрос на страны Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии. Есть возможность нарастить поток в Китай: как на пляжные, так и экскурсионные направления.
Россияне определились, где отдыхать в 2023 году, и уже не против летать со стыковками и пересадками, "очнувшись" после пандемии и первых месяцев СВО, они отдыхают больше и докупают к "пакету" различные услуги.
Турция в этом году дорогая. По сравнению с 2022 годом она прибавила в цене 30-50%. Это можно объяснить тем, что вырос поток туристов с Запада и нужно учитывать геополитические риски. Отельеры взвинтили цены потому, что выросли тарифы и вырос поток "релокантов" (проще говоря, беглецов) из России.
Внутри России ситуация такая: к середине марта 2023 года на летний сезон (май — октябрь) по России было забронировано на 30% больше туров, чем на ту же дату годом ранее.
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При этом туроператоры отмечают, что в прошлом сезоне-2022 на курортах Краснодарского края было "безумно много людей" — туристов встречали забитые пляжи, где приходилось "купаться в толпе" и "ходить по головам". В сезон отпусков-2023 ожидается, что такая история повторится, но цена на отдых взлетела и "стала сравнимой с путешествием в ОАЭ".
С Крымом ситуация иная — цены на отели и отдых в 2024 году в целом упали на 30% и даже на 50%. На полуострове, несмотря на СВО, тихо, спокойно, выстроена новая инфраструктура, однако есть проблема с транспортным сообщением. После закрытия аэропортов Юга России, в Крым можно приехать на поезде (более суток дороги), машине (сутки дороги) или на самолете в Сочи и далее такси (около 18 часов перелета и дороги вместе взятых).
Европа выдает шенген — визы пока оформляют Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия и Австрия.
Многим согражданам отдых недоступен по финансам, других пугает "общая политическая напряженность в мире". Отсутствие прямого авиасообщения с интересующими странами или курортами указали как причину отказа от путешествия только 8% россиян, не строящих планы на поездки в 2023 году.
Как отметила руководитель турагентства Августина Зарипова, в предложениях туроператоров есть и такая экзотика, как Бахрейн и Сейшелы. Некоторые, несмотря на политическую нестабильность, решаются поехать в Грузию на автомобилях. Чтобы перехватить поток туристов, развивает турсервис и Белоруссия.
Популярны среди россиян Алтай, Байкал, Камчатка. Туристы пишут, что "это отдельный мир".
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