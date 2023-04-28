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Отпуск-2023: россияне выбирают Турцию, экзотику, "отдельный мир" и курорты РФ

3:54
Туризм

Лето уже не за горами, и россияне начинают готовиться к отпуску-2023, выбирая, где отдохнуть летом. Рассматривая отпуск между отдыхом за границей и на родине, люди ориентируются на свой бюджет и доступность вариантов, пишут "Новые известия".

Отпуск-2023: россияне выбирают Турцию, экзотику, "отдельный мир" и курорты РФ

Сегодня прямое авиасообщение сохраняется с рядом стран, можно улететь в:

  • Турцию,
  • ОАЭ,
  • Шри-Ланку,
  • Таиланд,
  • Сейшелы,
  • Мальдивы,
  • Египет.

Турция уверенно держит пальму первенства, далее следуют Абхазия, ОАЭ, Египет и Таиланд.

По данным Ассоциации туроператоров России, для отпуска-2023 вырос спрос на страны Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии. Есть возможность нарастить поток в Китай: как на пляжные, так и экскурсионные направления.

Россияне определились, где отдыхать в 2023 году, и уже не против летать со стыковками и пересадками, "очнувшись" после пандемии и первых месяцев СВО, они отдыхают больше и докупают к "пакету" различные услуги.

Турция в этом году дорогая. По сравнению с 2022 годом она прибавила в цене 30-50%. Это можно объяснить тем, что вырос поток туристов с Запада и нужно учитывать геополитические риски. Отельеры взвинтили цены потому, что выросли тарифы и вырос поток "релокантов" (проще говоря, беглецов) из России.

Внутри России ситуация такая: к середине марта 2023 года на летний сезон (май — октябрь) по России было забронировано на 30% больше туров, чем на ту же дату годом ранее.

Популярны:

  • Крым,
  • Большой Сочи,
  • Анапа и Геленджик,
  • Кавказские Минеральные воды,
  • Северный Кавказ (в т. ч. Дагестан) и Калининград.

При этом туроператоры отмечают, что в прошлом сезоне-2022 на курортах Краснодарского края было "безумно много людей" — туристов встречали забитые пляжи, где приходилось "купаться в толпе" и "ходить по головам". В сезон отпусков-2023 ожидается, что такая история повторится, но цена на отдых взлетела и "стала сравнимой с путешествием в ОАЭ".

С Крымом ситуация иная — цены на отели и отдых в 2024 году в целом упали на 30% и даже на 50%. На полуострове, несмотря на СВО, тихо, спокойно, выстроена новая инфраструктура, однако есть проблема с транспортным сообщением. После закрытия аэропортов Юга России, в Крым можно приехать на поезде (более суток дороги), машине (сутки дороги) или на самолете в Сочи и далее такси (около 18 часов перелета и дороги вместе взятых).

Европа выдает шенген — визы пока оформляют Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия и Австрия.

Многим согражданам отдых недоступен по финансам, других пугает "общая политическая напряженность в мире". Отсутствие прямого авиасообщения с интересующими странами или курортами указали как причину отказа от путешествия только 8% россиян, не строящих планы на поездки в 2023 году.

Как отметила руководитель турагентства Августина Зарипова, в предложениях туроператоров есть и такая экзотика, как Бахрейн и Сейшелы. Некоторые, несмотря на политическую нестабильность, решаются поехать в Грузию на автомобилях. Чтобы перехватить поток туристов, развивает турсервис и Белоруссия.

Популярны среди россиян Алтай, Байкал, Камчатка. Туристы пишут, что "это отдельный мир".

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Что с россиянами творят за границей после начала СВО
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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