Марков рассказал о плане США, реализация которого началась с переименования Польшей Калининграда

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Политолог Сергей Марков рассказал, для чего Польша переименовала Калиниград в Крулевец.

Фото: Википедия

Марков уверен, что Польша готовится к поражению России.

"Польша знает, что в случае поражения России США будут стараться разделить Россию на несколько частей. И некоторые части России передать другим странам", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Политический эксперт считает, что Польша опасается, что Калининград достанется Германии.

"План максимум — передать Калиниград Польше", — объяснил Марков.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил включить Польшу в состав России в ответ на переименование Калининграда.

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