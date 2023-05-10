Политолог Сергей Марков рассказал, для чего Польша переименовала Калиниград в Крулевец.
Марков уверен, что Польша готовится к поражению России.
"Польша знает, что в случае поражения России США будут стараться разделить Россию на несколько частей. И некоторые части России передать другим странам", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Политический эксперт считает, что Польша опасается, что Калининград достанется Германии.
"План максимум — передать Калиниград Польше", — объяснил Марков.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил включить Польшу в состав России в ответ на переименование Калининграда.
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