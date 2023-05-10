Медведев предложил включить Польшу в состав России в ответ на переименование Калининграда

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил включить Польшу в состав России в ответ на переименование поляками Калининграда в Крулевец. Об этом он написал в своих соцсетях.

Фото: ya.ru

Политик выступил с предложением называть Гданськ Данцигом, Вроцлав — Бреслау, а Польшу — Царством Польским в составе Российской Федерации.

Напомним, польские власти призвали местных жителей называть российский Калининград польским наименованием "Крулевец", так как Варшава не готова терпеть "русский мир". Калининградскую область также предложено переименовать в Крулевецкую.

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