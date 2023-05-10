Руководство Калининградской области ответило на решение Польши переименовать Калининград.
В пресс-службе губернатора Калининградской области отреагировали но новость о том, что в Польше решили, что Калининград теперь называется Крулевец (королевский город). В Польше данное наименование использовали до того, как город стал частью Советского Союза.
Данную попытку власти региона назвали инсинуацией и идеологическими упражнениями.
"Мы с таким же успехом можем их Гданьск Данцигом назвать. Но есть же официальные топонимы, мы же их придерживаемся и требуем этого от других: называйте русские города русскими названиями", — цитирует слова представителей Калининградской области издание "Подъём".
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