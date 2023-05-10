Власти Калининградской области о переименовании Польшей Калиниграда: С таким же успехом можем их Гданьск Данцигом назвать

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Руководство Калининградской области ответило на решение Польши переименовать Калининград.

Фото: tripterator.ru

В пресс-службе губернатора Калининградской области отреагировали но новость о том, что в Польше решили, что Калининград теперь называется Крулевец (королевский город). В Польше данное наименование использовали до того, как город стал частью Советского Союза.

Данную попытку власти региона назвали инсинуацией и идеологическими упражнениями.

"Мы с таким же успехом можем их Гданьск Данцигом назвать. Но есть же официальные топонимы, мы же их придерживаемся и требуем этого от других: называйте русские города русскими названиями", — цитирует слова представителей Калининградской области издание "Подъём".

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