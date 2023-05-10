О’Салливан: в захваченном оружии ВС РФ найдены запчасти от стиральных машин

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Евросоюз обсуждает новые санкции против России. В "чёрный список" могут попасть компании из Китая, Ирана, Казахстана и Узбекистана, сообщает EADaily.

Фото: live24.ru

Специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан заявил, что экспорт подсанкционных товаров из Евросоюза через территорию Узбекистана увеличился на 126 процентов. В список "запрещённой" продукции вошли стиральные машины, автомобили и фотоаппараты.

Дипломат объяснил, что российские войска изготавливают артиллерийские системы и крылатые ракеты при помощи бытовой электроники.

"Это те продукты, которые мы обнаруживаем в трофейной военной технике, захваченной у российских военных", — указал О'Салливан.

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