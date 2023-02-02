Вучич: Сербия осталась без союзников на Западе из-за отказа вводить санкции против России

Сербия придерживается военного нейтралитета, поэтому не намерена поставлять Украине оружие и вводить санкции против России. Однако из-за своей позиции Белград остался без союзников на Западе в окружении стран НАТО. Об этом заявил президент Александр Вучич.

Он подчеркнул, что в современном мире существовать в одиночку невозможно.

"Когда у нас были самые большие потери и войны, у нас были союзники. Сейчас на нас никто не смотрел бы как на союзника из-за вооруженного конфликта на Украине и того факта, что Сербия, руководствуясь своей ответственной и честной позицией, не ввела санкции в отношении РФ", — цитирует его слова РИА Новости.