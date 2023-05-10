РИА Новости: Тайвань готовится дать отпор при вторжении КНР

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ВС Тайваня в середине мая начнут масштабные военные учения с участием зарубежных партнёров с целью отработки действий на случай вторжения с материкового Китая. На стороне Тайбэя находятся влиятельные внешние игроки. Об этом подробнее рассказал обозреватель РИА Новости Ренат Абдуллин.

Фото: https://www.quora.com/

Народно-освободительная армия КНР (НОАК) проводит регулярные манёвры возле Тайваня, который стремится сохранить независимость от материкового Китая. В ответ на эти действия Тайбэй готовится отразить возможные атаки.

Как сообщает Министерство национальной обороны (МНО) Тайваня, с 15 по 19 мая пройдёт фаза планирования, а 24-28 июля будут разыграны боевые операции. Генерал-майор Линь Вэнь-Хуань сообщил, что в манёврах примут участие силы "Пяти глаз": Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и США.

Во время учений на Тайване, которые будут проходить в июле, планируется использование гражданских аэропортов, распределение военной авиации и объединение морских, воздушных и наземных подразделений для возможного ответного удара.

Тайваньская разведка отмечает, что участие в учениях с альянсом "Пяти глаз" поможет Тайбэю понять мотивы китайского лидера Си Цзиньпина. В Пекине по-прежнему придерживаются дипломатического пути решения проблемы сепаратизма. Однако Тайбэй считает, что тактика Пекина может измениться.

"Председатель КНР не допускает никакого другого голоса в политической системе Китая", — заявил генеральный директор Бюро национальной безопасности Тайваня Цай Мин-Йен.

Начальник разведки не раскрыл подробностей плана на случай непредвиденных обстоятельств, но заявил, что их работа направлена на предотвращение любого возможного конфликта. Недавно стало известно, что Тайвань закупит у США 400 противокорабельных ракет. В декабре 2022 года власти увеличили срок обязательной военной службы для граждан с четырёх месяцев до года. Кроме того, Тайбэй завершил сделку по приобретению самолётов F-16 у Вашингтона.

"Если вы посмотрите на долгосрочную военную модернизацию китайской программы и политическое значение 2027 года, то поймёте, что нам действительно нужно быть в состоянии повышенной готовности", — сказал Мин-Йен.

Тайваньские дипломаты отмечают, что остров в непростой ситуации. В интервью каналу Sky News Australia в конце апреля глава МИД Тайваня Джозеф Ву сказал, что самопровозглашённая республика должна рассчитывать на собственные силы в случае конфликта с Китаем.

"Многие обсуждают стратегическую неопределённость или стратегическую ясность, но мы осознаём свою ответственность. Тайвань должен защищать себя, народ должен защищать Тайвань", — сообщил он.

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