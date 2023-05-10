Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Российский политолог Сергей Марков выругался матом в эфире британского канала BBC
В российских больницах примерно 30 процентов врачей старше 55 лет
Сладков: между МО РФ и ВСУ началась схватка на информационном фронте с целью выяснить, кто хитрее
Инспектор ВС ФРГ Бройер заявил, что контрнаступлению ВСУ мешает влажная земля
РИА Новости: Киев заманивает граждан в капкан
Глава МИД Украины Кулеба признался, что не знает, чем обернётся контрнаступление Киева
Baza: ФСБ РФ предотвратила теракт в воинской части в подмосковной Балашихе
Esquire: кофеин вызывает психологическую и физическую зависимости
"База": ВСУ пытались атаковать военный полигон и аэродром в Воронежской области

РИА Новости: Тайвань готовится дать отпор при вторжении КНР

3:09
Мир

ВС Тайваня в середине мая начнут масштабные военные учения с участием зарубежных партнёров с целью отработки действий на случай вторжения с материкового Китая. На стороне Тайбэя находятся влиятельные внешние игроки. Об этом подробнее рассказал обозреватель РИА Новости Ренат Абдуллин.

РИА Новости: Тайвань готовится дать отпор при вторжении КНР
Фото: https://www.quora.com/

Народно-освободительная армия КНР (НОАК) проводит регулярные манёвры возле Тайваня, который стремится сохранить независимость от материкового Китая. В ответ на эти действия Тайбэй готовится отразить возможные атаки.

Как сообщает Министерство национальной обороны (МНО) Тайваня, с 15 по 19 мая пройдёт фаза планирования, а 24-28 июля будут разыграны боевые операции. Генерал-майор Линь Вэнь-Хуань сообщил, что в манёврах примут участие силы "Пяти глаз": Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и США.

Во время учений на Тайване, которые будут проходить в июле, планируется использование гражданских аэропортов, распределение военной авиации и объединение морских, воздушных и наземных подразделений для возможного ответного удара.

Тайваньская разведка отмечает, что участие в учениях с альянсом "Пяти глаз" поможет Тайбэю понять мотивы китайского лидера Си Цзиньпина. В Пекине по-прежнему придерживаются дипломатического пути решения проблемы сепаратизма. Однако Тайбэй считает, что тактика Пекина может измениться.

"Председатель КНР не допускает никакого другого голоса в политической системе Китая", — заявил генеральный директор Бюро национальной безопасности Тайваня Цай Мин-Йен.

Начальник разведки не раскрыл подробностей плана на случай непредвиденных обстоятельств, но заявил, что их работа направлена на предотвращение любого возможного конфликта. Недавно стало известно, что Тайвань закупит у США 400 противокорабельных ракет. В декабре 2022 года власти увеличили срок обязательной военной службы для граждан с четырёх месяцев до года. Кроме того, Тайбэй завершил сделку по приобретению самолётов F-16 у Вашингтона.

"Если вы посмотрите на долгосрочную военную модернизацию китайской программы и политическое значение 2027 года, то поймёте, что нам действительно нужно быть в состоянии повышенной готовности", — сказал Мин-Йен.

Тайваньские дипломаты отмечают, что остров в непростой ситуации. В интервью каналу Sky News Australia в конце апреля глава МИД Тайваня Джозеф Ву сказал, что самопровозглашённая республика должна рассчитывать на собственные силы в случае конфликта с Китаем.

"Многие обсуждают стратегическую неопределённость или стратегическую ясность, но мы осознаём свою ответственность. Тайвань должен защищать себя, народ должен защищать Тайвань", — сообщил он.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Почему Тайвань так значим для США
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Двоих похоронила: Бабкина покидает Москву после внезапных потрясений

Российская певица Надежда Бабкина после похорон модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина решила уехать из Москвы для восстановления сил.

Российская певица Надежда Бабкина после скандальных похорон Зайцева покидает Москву
Эндокринолог Гуреева сообщила гражданам РФ, как быстро избавиться от жира на животе
О том, как избавиться от жира на животе, рассказала эндокринолог
Появились кадры, на которых российский дрон взорвался в руках бойца ВСУ
Россия вскрыла системы HIMARS в зоне СВО Украине — MWM
Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова В мирное время власть быстро забывает своих героев. Вот и Суворова тоже забыли Сергей Лебедев Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
Пугачёва опубликовала старые фото с ветеранами: "Как вас не хватает"
Сорок боевиков ВСУ умерли после того, как поели пельмени
Лидеры постсоветских стран прибыли на парад Победы по просьбе Си Цзиньпина, считает Марков
Лидеры постсоветских стран прибыли на парад Победы по просьбе Си Цзиньпина, считает Марков
Последние материалы
Под Артёмовском войска ВС Украины нанесли контрудар, вклинившись в оборону ВС России
Опубликованы кадры боя российского десантника в зоне СВО от первого лица
Politico сообщила об отказе США поставлять Киеву ракеты большой дальности ATACMS
Военкоры Украины признали успехи ВС РФ под Авдеевкой: "Ситуация очень сложная"
Генерал Павлос Христу: Киев совершил преступление и перенёс бои в города с мирными жителями
В Японии заявили о сохранении санкций против России
TourDom: в Белграде пассажиров не посадили на рейс в Москву
Эксперты объяснили причины недержания мочи у кошек
Как правильно водить, чтобы продлить жизнь своему автомобилю
Gray Zone: в Европе возрастает угроза неонацистского терроризма
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников