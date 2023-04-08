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Fox News: Майкл Маккол пригрозил КНР вводом войск на Тайвань и объявлением войны

0:45
Мир

Соединённые Штаты Америки угрожают Китаю отправкой своих войск на Тайвань и объявлением войны. Об этом проинформировал председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам США Майкл Маккол.

Fox News: Майкл Маккол пригрозил КНР вводом войск на Тайвань и объявлением войны

Вторжение КНР на Тайвань будет рассматриваться как объявление войны.

"Речь идёт о санкционированном применении военной силы, которое было бы одобрено моим комитетом, или об объявлении войны, которое мы не применяли со времён Второй мировой войны", — сказал он в интервью Fox News.

Маккол считает, что американцы поддержат отправку войск на Тайвань. Это заявление прозвучало на фоне начатых Китаем трёхдневных военных учений по "окружению острова".

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Чей Тайвань? Китай против США - кто кого?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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