Fox News: Майкл Маккол пригрозил КНР вводом войск на Тайвань и объявлением войны

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Соединённые Штаты Америки угрожают Китаю отправкой своих войск на Тайвань и объявлением войны. Об этом проинформировал председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам США Майкл Маккол.

Вторжение КНР на Тайвань будет рассматриваться как объявление войны.

"Речь идёт о санкционированном применении военной силы, которое было бы одобрено моим комитетом, или об объявлении войны, которое мы не применяли со времён Второй мировой войны", — сказал он в интервью Fox News.

Маккол считает, что американцы поддержат отправку войск на Тайвань. Это заявление прозвучало на фоне начатых Китаем трёхдневных военных учений по "окружению острова".

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