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В Киеве в День Победы люди несут цветы в парк Славы к Вечному огню

1:06
Мир

Жители Киева несут цветы к Вечному огню в парке Славы, чтобы почтить память предков, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В Киеве в День Победы люди несут цветы в парк Славы к Вечному огню
Фото: Вадим Савицкий

Как сообщает "Страна.ua", к мемориалу периодически приходят люди. Отмечается, что они кладут цветы и практически сразу покидают парк, ведь официальных мероприятий в честь 9 мая в украинской столице не ожидается.

"В Киеве сегодня, 9 мая, люди несут цветы в Парк Славы к Вечному огню", — сказано в Telegram-канале издания.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 мая на территории своей страны Днём Европы вместо Дня Победы. По его словам, такое решение принято из-за "европейской идентичности" граждан и стремления к стабильности.

Утром 9 мая в Москве прошёл Парад Победы. Российский лидер Владимир Путин, выступая на Красной площади, заявил, что против РФ развязана "настоящая война", однако пообещал обеспечить безопасность государства.

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Парад Победы в Москве 2023 год
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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