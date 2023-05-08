Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая на территории его страны будет отмечаться День Европы.
На официальном сайте Зеленского сказано, что такое решение принято из-за "европейской идентичности" граждан Украины. Новый праздник должен укрепить единство народов Европы, а также поспособствовать миру, безопасности и стабильности, следует из указа.
"Постановляю установить на Украине День Европы, который отмечается каждый год 9 мая совместно со странами ЕС", — подчёркивается в документе.
Кроме того, Зеленский предложил объявить 8 мая Днём памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Ранее офицер запаса Вооружённых сил России Олег Шаландин не исключил, что Киев устроит диверсии и теракты в России на День Победы. Он посоветовал гражданам РФ при виде беспилотников в воздухе отойти в безопасное место, а затем обратиться в полицию.
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