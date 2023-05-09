Президент Сербии Александр Вучич посетовал на давление Запада. По его словам, каждый политик требует от Белграда ввести санкции как "добрый день".
По словам Вучича, к подобным требованиям он уже привык.
"Давление, ультиматумы. Уже привык к этому, при каждой встрече с ними, как "добрый день" — о санкциях против России", — заявил Вучич журналистам.
Как уточнил сербский лидер, вероятно, на Западе подобное поведение называется "политическая повестка".
Ранее Белград заявил, что введёт санкции против России, только в случае экзистенциальных угроз.
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Россия владеет инициативой, потому что знает когда бить и куда.