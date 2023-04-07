Вучич: Сербия сохраняет военный нейтралитет, пока нет экзистенциальных угроз

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Сербия не хочет присоединяться к НАТО и ОДКБ, но не может "поклясться", что этого не будет, заявил президент страны Александр Вучич.

По его словам, пока возможно, Белград пытается сохранить военный нейтралитет.

"Сербия не хочет присоединяться к странам НАТО или к тем другим — ОДКБ или как угодно. И пока это получается. Хотим ли и далее быть в силах (делать это. — Прим. ред.) — в этом я вам поклясться не могу и это нереально, несерьёзно и безответственно", — заявил президент журналистам.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что Сербия не вводит санкции против России даже под давлением Евросоюза и Запада, однако, если в сторону Белграда будут поступать экзистенциальные угрозы, это придётся сделать.

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