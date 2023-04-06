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РИА Новости: РФ ответит на экзистенциальные угрозы Запада асимметрично

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Политика

Российская сторона пытается выработать "баланс" в отношениях с США, но в случае прямых угроз государству ответит как симметричными, так асимметричными мерами, заявил руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, доктор исторических наук, полковник ГРУ ГШ РФ в отставке Владимир Винокуров.

РИА Новости: РФ ответит на экзистенциальные угрозы Запада асимметрично

По словам полковника, Россия разработала новую концепцию внешней политики, чтобы предотвратить угрозы в сторону страны, однако, Запад продолжает "недружественную" стратегию.

"Россия подчёркивает, что продолжит поиск "баланса интересов" с США, но в ответ на недружественные действия Запада готова противостоять экзистенциальным угрозам, принимая как симметричные, так и асимметричные меры", — пояснил Винокуров РИА Новости.

По словам эксперта, новая внешнеполитическая концепция — чёткий сигнал Западу, но не факт, что его поймут.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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