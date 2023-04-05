Washington Examiner: США отреагировали на слова китайского посла о дружбе с Россией

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Журналист Washington Examiner описал реакцию США на слова китайского посла про дружбу с Россией.

Последние высказывания китайского посла Фу Цуна о России вызвали большой интерес в мире. В своих заявлениях посол обратил внимание на то, что дружба с Россией являются лишь риторическим приёмом.

Однако реакция властей США на неё оказалась крайне сдержанной. Многие эксперты считают, что эти две страны будут играть важную роль в геополитической ситуации в ближайшем будущем. В целом, ситуация между Китаем, Россией и США остаётся достаточно сложной.

Американский журналист Майк Брест Washington Examiner считает, что Фу Цун попытался преуменьшить связи своей страны с Россией. Также отмечается и то, что США призывают лидера КНР Си Цзиньпина поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако Китай не спешит выполнять эту просьбу.

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