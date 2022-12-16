Вучич: Сербия введёт санкции против РФ только при экзистенциальных угрозах

Сербия введёт санкции против России только в случае прямых экзистенциальных угроз, заявил президент страны Александр Вучич.

Как подчеркнул сербский лидер, у Белграда нет прямых обязательств перед Москвой, но есть "моральные".

"Россия ввела санкции в 1992 году, вооружала Хорватию, помогла независимости Черногории. У меня свои моральные обязательства, пока мы можем выдержать, пока наши жизненные или экзистенциальные интересы не будут под угрозой", — пояснил Вучич.

Сербский президент уточнил, что мировое сообщество ожидало от Белграда рестрикций в отношении России сразу после президентских выборов в апреле, но правительству страны удалось отстоять свою позицию.