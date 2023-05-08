Полковник США Макгрегор заявил, что сдержанность Путина помогает избежать мировой войны

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Российский президент Владимир Путин адекватно реагирует на нерациональные шаги США и Украины. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник США Дуглас Макгрегор.

Фото: kremlin.ru

По его мнению, именно сдержанность руководителя РФ помогает избежать начала Третьей мировой войны. Американский полковник призвал поблагодарить Путина за то, что он не поддаётся эмоциям, а принимает взвешенные решения.

"Путин проявил себя как сдержанный лидер", — подчеркнул Макгрегор в эфире London Real.

При этом он добавил, что Вашингтон руководствуется именно чувствами, инициируя те или иные действия. Полковник не исключил новых необдуманных шагов со стороны Североатлантического альянса из-за критического положения украинской армии.

Бывший советник главы Пентагона считает, что глупость Киева или НАТО может стать причиной мировой войны.

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