Российский президент Владимир Путин адекватно реагирует на нерациональные шаги США и Украины. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник США Дуглас Макгрегор.
По его мнению, именно сдержанность руководителя РФ помогает избежать начала Третьей мировой войны. Американский полковник призвал поблагодарить Путина за то, что он не поддаётся эмоциям, а принимает взвешенные решения.
"Путин проявил себя как сдержанный лидер", — подчеркнул Макгрегор в эфире London Real.
При этом он добавил, что Вашингтон руководствуется именно чувствами, инициируя те или иные действия. Полковник не исключил новых необдуманных шагов со стороны Североатлантического альянса из-за критического положения украинской армии.
Бывший советник главы Пентагона считает, что глупость Киева или НАТО может стать причиной мировой войны.
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