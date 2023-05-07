Экс-советник Пентагона Макгрегор: на Западе ничего не рассказывают о преступном поведении ВСУ

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На Западе предпочитают не говорить о нацистских преступлениях ВСУ, совершаемых на линии соприкосновения. На это обратил внимание экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Фото: https://t.me/anna_news/35266

"Украинские военные ведут себя чудовищно, убивая людей в больших количествах и празднуя это по-нацистски", — сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала London Real.

Тем не менее, как ни стараются западные союзники Украины, правда о происходящем на линии огня вскрывается.

Макгрегор добавил, что западным СМИ и политикам приходится всё труднее убеждать всех, что Киев сможет победить Россию на поле боя.

Бывший советник Пентагона напомнил о гигантских потерях ВСУ, о проблемах с поставками оружия Украине, а также о том, что это самое оружие часто потом перепродаётся на чёрном рынке.

В заключение Макгрегор посоветовал Вашингтону прекратить военную помощь Украине немедленно, пока не разразилась настоящая катастрофа.

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