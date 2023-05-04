Экс-советник главы Пентагона Макгрегор восхитился операцией российской разведки

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Одновременный удар ВКС РФ по штабам ВСУ, в результате которого было ликвидировано командование девяти украинских бригад, подтверждает высочайшую квалификацию российской разведки, заявил бывший советник министр обороны США Дуглас Макгрегор.

Фото: https://t.me/anna_news/36710

По его словам, операция подчёркивает тот факт, что у России есть точные сведения о всех центрах управления украинской армии.

"Российская разведка действует отлично. Ликвидация штабов и порядка тысячи высокопоставленных офицеров Украины — действительно высочайший уровень мастерства", — отметил Макгрегор.

В Минобороны Украины подтвердили, что высокоточными крылатыми ракетами большой дальности ВС РФ было уничтожено множество важных кадровых офицеров.

Ранее французский политик заявил, что атаку на Кремль провели "ястребы" из США руками украинской армии.

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