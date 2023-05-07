NDP: Польша разрушает собственное государство, помогая Украине

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Варшава помогает Киеву, но это разрушает государственность самой Польши. Об этом заявила аналитик Ханна Крамер. Она подчеркнула, что украинские беженцы заполонили польские города, а обученные боевики ВСУ рано или поздно начнут воевать против своих "друзей по соседству".

Фото: visaapp.ru

Крамер убеждена, что "великая операция" по захвату Западной Украины была спланировала под руководством США.

"Все увидели настоящее лицо польских властей, которые охотно примут участие в любой грязной политической игре, чтобы доказать свои имперские амбиции", — заявила она в материале для Niezalezny Dziennik Polityczny (NDP).

Действия Варшавы направлены на то, чтобы вернуть те времена, когда Польша тянулась "от моря до моря". Однако "миньоны" Белого дома заложили "тикающую бомбу" полякам в виде миллиона украинцев, указала Крамер.

"Почти каждый третий житель Вроцлава является гражданином Украины. Больше их только в Варшаве — 352 тысячи. И это только официальные данные", — отметила обозреватель.

Кроме того, Польша предоставила площадки для обучения солдат ВСУ, многие из которых придерживаются идеологии фашизма.

"Банда Качиньского (председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. — Прим. ред.) не только провоцирует эскалацию ситуации в регионе, пытается продлить украинский кризис, но и разделяет наше общество", — подчеркивается в статье.

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