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The Independent: замминистра обороны Украины озвучил важную цель контрнаступления ВСУ

1:01
Мир

Украинское контрнаступление вызовет "волну паники" в России, заявил замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов. Он отметил, что активные манёвры со стороны ВСУ начнутся "очень скоро", поскольку весенняя грязь и дожди уступают место более благоприятным условиям ведения боевых действий.

The Independent: замминистра обороны Украины озвучил важную цель контрнаступления ВСУ
Фото: warfiles.ru

"Мы начнём наше контрнаступление — когда и где, сейчас не имеет значения. И когда это произойдёт, Россия будет в панике, вы увидите много паники", — сказал Гаврилов в интервью The Independent.

По словам украинского чиновника, в скором времени произойдёт нечто, что спровоцирует "крах" российской экономики и разрушит стратегию ВС РФ. Украина любыми способами намерена захватить Крым и Донбасс, подчеркнул Гаврилов.

Также замминистра обороны Незалежной обратился к Западу и попросил дальнобойные ракеты, чтобы сбивать самолёты ВКС РФ на расстоянии более 100 километров.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас / Виктор Баранец
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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