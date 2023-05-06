MWM: Россия приберегла уникальные истребители Су-35 на случай войны с НАТО

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Украинская авиация не может использовать свои лучшие самолёты, поскольку их мгновенно сбивают российские системы противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, лётчики ВВС Украины опасаются встречи с боевыми самолётами ВКС РФ. Многоцелевой сверхманёвренный истребитель Су-35 стал главным кошмаром для пилотов Киева. Об этом заявили американские аналитики.

Фото: Правда.Ру

"В первые дни конфликта Су-35 сбил четыре лучших истребителя украинских ВВС", — отмечается в материале Military Watch Magazine (MWM).

Российский Су-35 отличается выносливостью, дальностью поражения воздушных целей, манёвренностью и мощным радаром. Эксперты убеждены, что Москва уделяет особое внимание производству Су-35 и накапливает их запас на случай полномасштабного столкновения.

"Его в первую очередь берегут для потенциальной прямой горячей войны с НАТО, и считается, что это главная причина, по которой он был переброшен с Дальнего Востока России на передовые базы в Белоруссии незадолго до начала конфликта на Украине", — заявили аналитики.

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