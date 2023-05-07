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Daily Mail: коронацию британского монарха Карла III в Лондоне посетила смерть с косой

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Мир

На записи трансляции коронационных мероприятий из Вестминстерского аббатства в Лондоне британские журналисты заметили фигуру, напоминающую смерть с косой.

Royal fans claim to spot the Grim Reaper among guests at King Charles coronation

В один из моментов проход пересекает человек, одетый в чёрный плащ с капюшоном и держащий в руках косу.

"Поклонники королевской семьи шутят, что заметили ангела смерти собственной персоной в Вестминстерском аббатстве во время коронации Карла III", — отмечает издание Daily Mail.

Британцы пишут в соцсетях, что "смерть с косой" пришла либо за королём Карлом III, либо за его супругой — королевой-консортом Камиллой.

Ранее жителей Великобритании возмутил пост Минобороны Украины, в котором монарха одели в пиджак, раскрашенный под украинский флаг.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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