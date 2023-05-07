На записи трансляции коронационных мероприятий из Вестминстерского аббатства в Лондоне британские журналисты заметили фигуру, напоминающую смерть с косой.
В один из моментов проход пересекает человек, одетый в чёрный плащ с капюшоном и держащий в руках косу.
"Поклонники королевской семьи шутят, что заметили ангела смерти собственной персоной в Вестминстерском аббатстве во время коронации Карла III", — отмечает издание Daily Mail.
Британцы пишут в соцсетях, что "смерть с косой" пришла либо за королём Карлом III, либо за его супругой — королевой-консортом Камиллой.
Ранее жителей Великобритании возмутил пост Минобороны Украины, в котором монарха одели в пиджак, раскрашенный под украинский флаг.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Центральный депозитарий Казахстана начал принудительную сегрегацию финансовых инструментов российских и белорусских инвесторов.