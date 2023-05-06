Минэнерго Украины проинформировало о повреждении сетевой инфраструктуры в нескольких регионах

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Потребители ряда украинских областей остались без электроснабжения в связи с повреждением объектов сетевой инфраструктуры. Об этом сообщил Telegram-канал Минэнерго страны.

Фото: РИА Новости

В Сумской области повреждены распределительные сети, и без света остаются сейчас свыше полутора тысяч потребителей. На территории Днепропетровской области обесточены 4,5 тысячи абонентов, уточнили в ведомстве.

На территориях ДНР, временно подконтрольных киевскому режиму, было аварийное отключение энергоблока ТЭС. В итоге обесточенным оказалось угольное предприятие. Без электроснабжения остаются на данный момент некоторые потребители Черниговской и Харьковской областей.