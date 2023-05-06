Потребители ряда украинских областей остались без электроснабжения в связи с повреждением объектов сетевой инфраструктуры. Об этом сообщил Telegram-канал Минэнерго страны.
В Сумской области повреждены распределительные сети, и без света остаются сейчас свыше полутора тысяч потребителей. На территории Днепропетровской области обесточены 4,5 тысячи абонентов, уточнили в ведомстве.
На территориях ДНР, временно подконтрольных киевскому режиму, было аварийное отключение энергоблока ТЭС. В итоге обесточенным оказалось угольное предприятие. Без электроснабжения остаются на данный момент некоторые потребители Черниговской и Харьковской областей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российские артисты долгое время участвовали в концертах к 9 Мая, а после начала СВО изменили свои позиции.