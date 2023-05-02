Власти ДНР: боевики ВСУ за 2 часа 40 минут обстреляли четыре населённых пункта

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Боевики ВСУ за 2 часа 40 минут подвергли обстрелам четыре населённых пункта в ДНР. Снаряды украинской армии упали в Яковлевке, Горловке, Михайловке и Ясиноватой, проинформировали в представительстве республики в СЦКК. Обстрелы со стороны ВСУ зафиксированы в период с 04:40 до 07:20, уточнили в ведомстве.

Укронацисты выпустили 13 "натовских" снарядов 155-миллиметрового калибра и 10 снарядов калибром в 152 миллиметра, сообщили представители властей ДНР.