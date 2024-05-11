Улучшение доступности жилья в России: национальные цели Путина до 2030 года

Путин поставил задачу повышения доступности новостроек в национальные цели

0:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Президент России Владимир Путин поставил задачу улучшения доступности жилья на первичном рынке как национальную цель до 2030 года. Это указано в документе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованном на официальном сайте Кремля.

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В указе отмечается, что одной из ключевых задач для достижения национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни" является улучшение условий для приобретения жилья на первичном рынке.