Президент России Владимир Путин поставил задачу улучшения доступности жилья на первичном рынке как национальную цель до 2030 года. Это указано в документе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованном на официальном сайте Кремля.
В указе отмечается, что одной из ключевых задач для достижения национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни" является улучшение условий для приобретения жилья на первичном рынке.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.