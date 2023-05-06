Постпред Зеленского Ташева: Запад призвал Украину отказаться от планов по возврату Крыма

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Коллективный Запад выступил с призывом к киевскому режиму прекратить надеяться на возврат Республики Крым. Представитель Зеленского Тамила Ташева проинформировала об этом в интервью корреспондентам польского издания PAP.

Фото: ria.ru

Говоря о потенциальных последствиях, Ташева акцентировала внимание на том, что они будут серьёзными не только для населения полуострова, но и для всего украинского государства.

План правительства Украины вызвал дискуссии среди чиновников и политиков Запада. По словам Ташевой, они боятся, что Москва пойдёт на ответные действия.