Коллективный Запад выступил с призывом к киевскому режиму прекратить надеяться на возврат Республики Крым. Представитель Зеленского Тамила Ташева проинформировала об этом в интервью корреспондентам польского издания PAP.
Говоря о потенциальных последствиях, Ташева акцентировала внимание на том, что они будут серьёзными не только для населения полуострова, но и для всего украинского государства.
План правительства Украины вызвал дискуссии среди чиновников и политиков Запада. По словам Ташевой, они боятся, что Москва пойдёт на ответные действия.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российские артисты долгое время участвовали в концертах к 9 Мая, а после начала СВО изменили свои позиции.