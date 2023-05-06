Первое отделение Сбербанка открыли в Крыму. Двухэтажный офис работает на Советской площади в Ялте. Недалеко от него располагаются здание администрации и городского совета, а также крупный торговый центр и кинотеатр, пишет РИА Новости.
Глава республики Сергей Аксенов выразил убеждение в том, что как физические, так и юридические лица получили новые возможности. Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил в свою очередь о том, что офис спроектировали в Омске, и модульную конструкцию транспортировали на полуостров на машинах.
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