Сбербанк запустил переводы в юанях по России и в белорусских рублях в Белоруссию

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сбербанк анонсировал запуск финансовых переводов по номерам счетов китайских юаней по Российской Федерации и белорусских рублей во все банки республики. Об этом проинформировала сегодня пресс-служба Сбера.

Для перевода необходимо наличие открытого в соответствующей валюте сберегательного счета. Открыть его можно в приложении банка. Комиссия составит один процент от общей суммы перевода.

Доступ к инструменту уже есть в веб-версии мобильного банка, а также в приложении на устройствах, работающих на Android. Официальные представители Сбера убеждены в том, что благодаря новой услуге клиентам будет проще развивать свои деловые контакты, и упростятся процессы решения их финансовых задач.

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