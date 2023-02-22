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Сервис Сбербанка записал российские ресурсы Сети в "малопосещаемые"

2:14
Экономика

Несколько лет назад Сбербанк запустил сервис, с помощью которого россияне смогут проверить на мошенничество подозрительные сайты и номера телефонов. Дело благое, безусловно. Но есть нюансы.

Сервис Сбербанка
Сервис Сбербанка

Дело в том, что с помощью сервиса можно проверить любой другой ресурс Сети на то, как его оценивают специалисты Сбербанка по категориям "часто посещаемый" или "малопосещаемый". И вот здесь-то те самые нюансы и обнаруживаются.

Например, первый сюрприз при проверке собственного сайта Сбербанка — он, оказывается, относится к категории "малопосещаемых". Сайт, заметим, одной из ведущих финансовых организаций страны (если не сказать, ведущей).

Но может быть, это просто из скромности? Всё может быть, конечно. Если только не обратить внимание на то, что, к примеру, сайты Bank of America, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), другие иностранные банки отнесены к категории "часто посещаемых".

Так что скромность, конечно, украшает, но едва ли в данном случае. Тем более, что по данным сервиса статистики similarweb, Сбербанк находится на 20-м месте среди мировых банков в категории "Финансы". Едва ли он там оказался бы, будь и в самом деле "малопосещаемым".

Но речь не только о сайте Сберабанка. Официальный сайт Кремля тоже отнесён к категории… малопосещаемых. А вот сайт Белого дома США, к тому же внесённый в систему 22 февраля 2023 года, записан в категорию тех, где посетителей много.

Сервис Сбербанка
Сервис Сбербанка

И так по всем другим ресурсам Интернета: СМИ, сервисы, люди. Практически всё, что в России, по версии сервиса Сбербанка малопосещаемо. А вот всё, что за пределами нашей страны, наоборот.

Может быть, с проверкой на мошенничество сервис справляется неплохо. Но вот что касается посещаемости ресурсов, то здесь алгоритмы не мешало бы перепроверить.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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