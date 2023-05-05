Baijiahao: США совершили роковую ошибку, пытаясь сбить Россию с ног санкциями

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

США попытались ослабить Россию с помощью "адских санкций", однако Москву не удалось сбить с ног. Более того, роковая ошибка обернулась против самого Вашингтона. Об этом заявили китайские аналитики.

Фото: 4esnok.by

Америка решила восстановить своё лидерство на мировой арене и притормозить экономический упадок. Для этого Штаты развязали украинский конфликт, который был тщательно спланирован Пентагоном ещё восемь лет назад, указали эксперты. Однако Вашингтон не смог добиться своих целей и затянул себя в болото, заявили аналитики.

"Американские банки терпят крах один за другим, долговой кризис обостряется, а упадок Соединённых Штатов еще никогда не был так очевиден. Из-за кредитного овердрафта банковская сфера США продолжает "терять кровь" и на следующем этапе может столкнуться с ещё большим кризисом", — отмечается в материале Baijiahao.

Вашингтон делал всё, чтобы ослабить Москву, однако российская экономика не разрушилась, а США превысили кредитный лимит и вырыли могилу своей гегемонии, сделали вывод эксперты.

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