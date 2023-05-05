Энергетик Юшков объяснил, зачем Польша озаботилась военной защитой газопровода Baltic Pipe

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Польские власти приняли решение топить суда в случае угрозы газопроводу Baltic Pipe. Данный закон доказывает причастность Варшавы к подрыву "Северных потоков". Об этом заявил эксперт в области энергетики Игорь Юшков.

Фото: w-dog.ru

Польша опасается, что Россия может начать мстить за диверсию, поэтому решила обезопасить свой объект, считает он.

"Может Варшава была исполнителем теракта и поэтому боится?" — задался вопросом Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Однако принятием подобного закона Польша подставляет саму себя, заявил эксперт. Поляки опасаются мести, хотя изначально говорили о том, что "Северные потоки" взорвала сама Россия.

"Получается неувязка со стороны Варшавы, которая признаёт, что диверсия была инициирована и исполнена странами Запада", — указал энергетик.

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