Польские власти приняли решение топить суда в случае угрозы газопроводу Baltic Pipe. Данный закон доказывает причастность Варшавы к подрыву "Северных потоков". Об этом заявил эксперт в области энергетики Игорь Юшков.
Польша опасается, что Россия может начать мстить за диверсию, поэтому решила обезопасить свой объект, считает он.
"Может Варшава была исполнителем теракта и поэтому боится?" — задался вопросом Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
Однако принятием подобного закона Польша подставляет саму себя, заявил эксперт. Поляки опасаются мести, хотя изначально говорили о том, что "Северные потоки" взорвала сама Россия.
"Получается неувязка со стороны Варшавы, которая признаёт, что диверсия была инициирована и исполнена странами Запада", — указал энергетик.
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