NI: РФ может ударить по критической инфраструктуре Запада за "Северный поток"

Президент России Владимир Путин заявил, что англосаксам стало мало санкций, теперь они перешли к диверсиям, организовав взрывы на газопроводах "Северный поток".

Американский аналитик Марк Эпископос прокомментировал речь российского лидера и не исключил, что Москва может нанести удары по западным объектам инфраструктуры в ответ на подрыв трубопроводов.

"Остаётся неясным, начнёт ли Кремль наносить ответные удары по критически важной западной инфраструктуре", — отметил аналитик в издании The National Interest (NI).