Президент России Владимир Путин заявил, что англосаксам стало мало санкций, теперь они перешли к диверсиям, организовав взрывы на газопроводах "Северный поток".
Американский аналитик Марк Эпископос прокомментировал речь российского лидера и не исключил, что Москва может нанести удары по западным объектам инфраструктуры в ответ на подрыв трубопроводов.
"Остаётся неясным, начнёт ли Кремль наносить ответные удары по критически важной западной инфраструктуре", — отметил аналитик в издании The National Interest (NI).
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