Полковник Макгрегор: из-за Путина сорвалась секретная операция США в отношении России

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Российскому лидеру Владимиру Путину удалось сорвать секретную операцию США, направленную на истощение и ликвидацию России. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Фото: Администрация президента РФ

По словам полковника, все карты Вашингтону спутал приказ Путина о начале российской спецоперации на Украине.

"Россия предприняла операцию, которая защитила страну. Мы неустанно работали на протяжении по крайней мере 20 лет, чтобы ослабить Россию, насколько это возможно. Мы решили, что нас не заботит мистер Путин и его успех в деле возрождения государства из пепла истории", — сказал Макгрегор на своём YouTube-канале.

Военный напомнил, что Россия прямо показала Вашингтону, что не приемлет расширения НАТО на восток и приближения его к своим границам.

Однако в Альянсе решили, что законное требование Москвы можно проигнорировать, тем самым вынудив российские власти предпринять ответные упреждающие меры для устранения опасности, возникших у западных границ страны и в черноморском бассейне.

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