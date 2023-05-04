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В Италии украинская певица отказалась делить сцену с российским конкурсантом

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Мир

13-летняя певица из Украины отказалась выступать из-за того, что на сцене находился участник из России. Инцидент произошёл на фестивале Sanremo Junior в Италии.

В Италии украинская певица отказалась делить сцену с российским конкурсантом
Фото: u-f.ru

Юная исполнительница София Самолюк заявила, что не будет "петь с террористами".

Певица не стала показывать свой вокальный номер, а вместо него призвала запретить пускать на международную сцену представителей России, так как это "страна-агрессор".

Ранее сообщалось, что в Анкаре чиновники из России и Украины устроили драку.

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Софія Самолюк про конкурс Sanremo Junior
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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