13-летняя певица из Украины отказалась выступать из-за того, что на сцене находился участник из России. Инцидент произошёл на фестивале Sanremo Junior в Италии.
Юная исполнительница София Самолюк заявила, что не будет "петь с террористами".
Певица не стала показывать свой вокальный номер, а вместо него призвала запретить пускать на международную сцену представителей России, так как это "страна-агрессор".
Ранее сообщалось, что в Анкаре чиновники из России и Украины устроили драку.
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Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.