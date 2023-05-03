Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes
Экс-разведчик ВС США Риттер предложил сценарий раздела Украины: Это самое разумное
Лионель Месси отстранён от тренировок в "ПСЖ" на 2 недели
Минобороны: артиллеристы из ВС РФ остановили наступление ВСУ, уничтожив пехоту противника "Акацией"
Владимир Путин назвал главную проблему современного спорта
Химик Подзорова назвала гражданам из РФ три способа проверить воду на качество
В Госдуме хотят ввести запрет на добровольную стерилизацию в России
Влияние автономных такси на трудовых мигрантов в Москве: озабоченность Кыргызстана
Гештальт-терапевт рассказала, как выработать в себе многозадачность

Politico: Киев начал скрывать детали контрнаступления от Запада

0:49
Мир

Украина скрывает от западным партнёров детали контрнаступления. Как заявили американские аналитики, Киев больше не способен доверять Западу.

Politico: Киев начал скрывать детали контрнаступления от Запада
Фото: tvc.ru

По их мнению, украинцы ссылаются на утечку секретных данным Пентагона, в которых якобы было много акцентов на анонсированное контрнаступление и это негативно отразилось на планах Киева.

"Официальные лица заявили, что их украинские коллеги сослались на предполагаемую утечку секретных документов, как на одну из причин, по которой Киев воздерживается от обмена информацией о контрнаступлении", — пишет Politico.

Издание подчёркивает, что киевские власти не называют партнёрам дату планируемого наступления, сколько у ВСУ есть военных, какое оружие и маршруты намерены использовать.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

План наступления ВСУ слит! Теперь ясно, где ударит враг
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Модельер показал обнажённые бёдра Пугачёвой: "Всегда роскошна"

Телеведущий и модельер Игорь Гуляев разместил в своих соцсетях фотографию певицы Аллы Пугачёвой в мини-юбке на вилле в Израиле.

Модельер Гуляев показал обнажённые бёдра певицы Аллы Пугачёвой на вилле в Израиле
Врач Шабанов объяснил, почему врачи не смогли спасти модельера Валентина Юдашкина
Болезнь Юдашкина могла быть обнаружена на поздней стадии
Обугленные скелеты: удар ВС РФ испепелил подразделение ВСУ
Сын Вячеслава Зайцева не забрал тело отца из морга: У него праздник
Депутаты Рады заявили о "рашизме", а их самих уже нет Любовь Степушова Мусор накрыл российскую природу и города Сергей Лебедев Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
Тело модельера Зайцева не забирают из морга: друг раскрыл причину
В Сети комментируют смерть Юдашкина и Зайцева с разницей в два дня: "Удивительное совпадение"
Настал решающий момент для ВСУ в Бахмуте: на 3-4 мая намечен контрудар
Настал решающий момент для ВСУ в Бахмуте: на 3-4 мая намечен контрудар
Последние материалы
Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes
Экс-разведчик ВС США Риттер предложил сценарий раздела Украины: Это самое разумное
Лионель Месси отстранён от тренировок в "ПСЖ" на 2 недели
Минобороны: артиллеристы из ВС РФ остановили наступление ВСУ, уничтожив пехоту противника "Акацией"
Владимир Путин назвал главную проблему современного спорта
Химик Подзорова назвала гражданам из РФ три способа проверить воду на качество
Politico: Киев начал скрывать детали контрнаступления от Запада
3 мая: Дни рождения словаря Даля, российского Красного Креста и Ольги Бергольц
В Госдуме хотят ввести запрет на добровольную стерилизацию в России
Влияние автономных такси на трудовых мигрантов в Москве: озабоченность Кыргызстана
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников