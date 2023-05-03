Politico: Киев начал скрывать детали контрнаступления от Запада

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Украина скрывает от западным партнёров детали контрнаступления. Как заявили американские аналитики, Киев больше не способен доверять Западу.

Фото: tvc.ru

По их мнению, украинцы ссылаются на утечку секретных данным Пентагона, в которых якобы было много акцентов на анонсированное контрнаступление и это негативно отразилось на планах Киева.

"Официальные лица заявили, что их украинские коллеги сослались на предполагаемую утечку секретных документов, как на одну из причин, по которой Киев воздерживается от обмена информацией о контрнаступлении", — пишет Politico.

Издание подчёркивает, что киевские власти не называют партнёрам дату планируемого наступления, сколько у ВСУ есть военных, какое оружие и маршруты намерены использовать.

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