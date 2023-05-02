Лукашенко: участились случаи проникновения диверсантов в Белоруссию

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С каждым разом пограничная служба Белоруссии фиксирует всё большее количество диверсантов, пытающихся проникнуть на территорию страны. Об этом сообщил президент Союзного государства Александр Лукашенко.

"Поручено правительству, силовому блоку подготовить серьёзные мероприятия на границе с целью недопущения на территорию Беларуси разного рода диверсантов"

Напомним, что ранее поступила информация о начале совещания Лукашенко с силовым блоком страны, целью которого стало обсуждение темы безопасности и охраны границы.