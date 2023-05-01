Марков высказался о причинах голосования Китая против России в Генассамблее ООН

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Политолог Сергей Марков объяснил, почему Китай проголосовал за антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН, в которой РФ признана агрессором.

Марков отметил, что страны, которые воспринимаются как близкие к России (Китай, Казахстан, Турция) высказались против РФ, осудив "агрессию России против Украины и ранее Грузии".

"Почему Китай голосовал против России? Главная причина — отсутствие военной победы армии России над киевским режимом уже более года. Это изумляет всех", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Марков считает, что КНР и другие государства допускают, что Россия может потерпеть поражение в результате своих ошибок.

"А все хотят быть с победителем", — объяснил политический эксперт.

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