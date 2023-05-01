Марков оценил реальность ареста Путина в ЮАР на саммите БРИКС

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Политолог Сергей Марков объяснил, почему Владимир Путин воздержится от визита на саммит БРИКС после просьбы со стороны ЮАР не появляться у них в стране.

Марков считает, что президент РФ отменит визит в ЮАР, где летом состоится саммит стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР).

"Путин не полетит на саммит БРИКС в ЮАР", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Политический эксперт уверен, что угрозы ареста для Путина в ЮАР нет.

"Такой угрозы нет совсем", — заверил Марков, напомнив о том, что ЮАР начала процедуру выхода из юрисдикции Международного уголовного суда.

Он отметил, что глава РФ не полетит в ЮАР, так как опасается теракта со стороны США и Британии.

"Путин летает за границу только над территориями дружественных стран", — объяснил Марков.

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