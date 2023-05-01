Власти ЮАР попросили Путина не посещать саммит БРИКС: придётся арестовать

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Южноафриканские СМИ сообщают, что ЮАР ведёт переговоры с Кремлём, стараясь убедить Владимира Путина воздержаться от визита на саммит БРИКС.

Саммит лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) пройдёт летом 2023 года в ЮАР.

Власти ЮАР вынуждены будут подчиниться решению МУС, выдавшему ордер на арест президента РФ.

"У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он сюда приедет, нам придётся его арестовать", — передаёт издание Sunday Times слова своего источника.

По данным издания, глава ЮАР Сирил Рамафоса организовал правительственный комитет, который должен выработать план действий в случае визита в страну Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что власти Южно-Африканской Республики обвинили Международный уголовный суд в пристрастности.

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