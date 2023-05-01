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В Сети назвали Зеленского "трусливым поросёнком" после его слов о ношении пистолета

1:08
Мир

Пользователи Twitter* высмеяли слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что у него при себе всегда есть пистолет на чрезвычайный случай.

В Сети назвали Зеленского "трусливым поросёнком" после его слов о ношении пистолета

По их мнению, глава Украины не сможет применить оружие, если встретится с российскими военнослужащими. Они посоветовали политику сбежать в роскошное поместье, которое было приобретено на деньги налогоплательщиков из западных государств.

"Зеленский — трусливый поросёнок", — подчеркнул пользователь.

Как пояснил ещё один комментатор, руководитель Украины "просто играет роль", ведь он много лет работал комиком. В Сети отказались верить в то, что Зеленский постоянно носит с собой пистолет.

Ранее украинский президент в интервью журналисту Дмитрию Комарову порассуждал о возможном попадании в российский плен. Такой сценарий Зеленский назвал позором. Он отметил, что обязательно будет "отстреливаться" с помощью своего пистолета.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Зеленский заявил о "последней черте" для переговоров с Россией
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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